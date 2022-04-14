Daossui Token (DAOS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Daossui Token (DAOS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Daossui Token (DAOS) Informatie daosdotsui is a decentralized platform built on the Sui blockchain that transforms how communities approach fundraising, investment, and governance. It enables anyone, from KOLs to investment funds and individual users, to create and manage DAO Funds—community-driven vehicles for pooling resources, investing strategically, and sharing profits transparently. Leveraging the speed and scalability of Sui, daosdotsui ensures that all processes are secure, efficient, and fully on-chain. Designed with Web3 principles at its core, the platform fosters transparency, inclusivity, and trust, empowering users to take an active role in decentralized finance. Whether you're looking to build a DAO Fund, invest in ecosystem projects, or simply engage with the Sui blockchain, daosdotsui provides the tools to grow and succeed together. Officiële website: https://daossui.io/ Koop nu DAOS!

Daossui Token (DAOS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Daossui Token (DAOS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 77.31K $ 77.31K $ 77.31K Totale voorraad: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Circulerende voorraad: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 77.31K $ 77.31K $ 77.31K Hoogste ooit: $ 0.00799731 $ 0.00799731 $ 0.00799731 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Daossui Token (DAOS) prijs

Daossui Token (DAOS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Daossui Token (DAOS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DAOS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DAOS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DAOS begrijpt, kun je de live prijs van DAOS token verkennen!

Prijsvoorspelling van DAOS Wil je weten waar je DAOS naartoe gaat? Onze DAOS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DAOS token!

