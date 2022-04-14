Cybertrader AI (CYB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cybertrader AI (CYB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cybertrader AI (CYB) Informatie CyberTrader combines an intelligent AI trading assistant with powerful Solana trading tools. The AI agent helps you analyze tokens, understand market sentiment, and execute trading strategies through natural conversation. Connect your Solana wallet to start interacting with CyberTrader Chat with the AI agent about any token, market trends, or trading strategies Get real-time analysis and insights through natural conversation Execute trades and set up monitoring based on the agent's recommendations CyberTrader combines an intelligent AI trading assistant with powerful Solana trading tools. The AI agent helps you analyze tokens, understand market sentiment, and execute trading strategies through natural conversation. Connect your Solana wallet to start interacting with CyberTrader Chat with the AI agent about any token, market trends, or trading strategies Get real-time analysis and insights through natural conversation Execute trades and set up monitoring based on the agent's recommendations Officiële website: https://cybertrader.bot/ Whitepaper: https://cybertrader.bot/docs Koop nu CYB!

Cybertrader AI (CYB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cybertrader AI (CYB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.66K $ 19.66K $ 19.66K Totale voorraad: $ 962.43M $ 962.43M $ 962.43M Circulerende voorraad: $ 962.43M $ 962.43M $ 962.43M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.66K $ 19.66K $ 19.66K Hoogste ooit: $ 0.00127982 $ 0.00127982 $ 0.00127982 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Cybertrader AI (CYB) prijs

Cybertrader AI (CYB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cybertrader AI (CYB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CYB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CYB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CYB begrijpt, kun je de live prijs van CYB token verkennen!

