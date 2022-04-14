Crying Cat (CRYING) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Crying Cat (CRYING), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Crying Cat (CRYING) Informatie This whole project is to save crying cats in the real world. What started as a meme, became a very strong community to come together and help cats in the real world with non-profit organizations. The community consists of a high valued network on X that came together on a daily basis live on spaces. Everyone is in support of saving cats, shelter them, get them families, food, supplies and much more. Officiële website: https://cryingcats.xyz/ Koop nu CRYING!

Crying Cat (CRYING) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Crying Cat (CRYING), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 173.04K $ 173.04K $ 173.04K Totale voorraad: $ 962.67M $ 962.67M $ 962.67M Circulerende voorraad: $ 962.67M $ 962.67M $ 962.67M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 173.04K $ 173.04K $ 173.04K Hoogste ooit: $ 0.00774955 $ 0.00774955 $ 0.00774955 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00017975 $ 0.00017975 $ 0.00017975 Meer informatie over Crying Cat (CRYING) prijs

Crying Cat (CRYING) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Crying Cat (CRYING) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CRYING tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CRYING tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CRYING begrijpt, kun je de live prijs van CRYING token verkennen!

Prijsvoorspelling van CRYING Wil je weten waar je CRYING naartoe gaat? Onze CRYING prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CRYING token!

