What is Contango? Contango lets you loop anything on-chain. You can: Create leveraged positions similar to perps, but with low funding. Lever up on the yield of liquid staking and restaking assets, such as stETH or eETH. Lever up on the fixed yield of Pendle's PTs. Create delta neutral plays to farm funding rates. Arbitrage rate differentials on stablecoins. Farm rewards, airdrops, and points with leverage. And much more! See all its use cases. The architecture behind Contango makes it the ultimate looping layer in defi. Regardless of whether you use the Advanced or the Simplified interface, all positions are built by automating a looping strategy, using spot and money markets. Likewise, regardless of the type of user you are - trader, looper, farmer - you'll always find a use case to trade on Contango. Officiële website: https://contango.xyz/

Contango (TANGO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Contango (TANGO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.64M $ 5.64M $ 5.64M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 249.26M $ 249.26M $ 249.26M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 22.61M $ 22.61M $ 22.61M Hoogste ooit: $ 0.118219 $ 0.118219 $ 0.118219 Laagste ooit: $ 0.01243402 $ 0.01243402 $ 0.01243402 Huidige prijs: $ 0.0226119 $ 0.0226119 $ 0.0226119 Meer informatie over Contango (TANGO) prijs

Contango (TANGO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Contango (TANGO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TANGO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TANGO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TANGO begrijpt, kun je de live prijs van TANGO token verkennen!

