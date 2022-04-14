CoinCreate (CREA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CoinCreate (CREA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CoinCreate (CREA) Informatie CoinCreate offers a complete suite of tools for deploying tokens, staking contracts, vesting contracts, governance systems, NFT collections, and more - all from a single platform. Say goodbye to multiple fragmented services and manage everything in one place. Key Features • Over 9 contract types • Available on 8+ chains and counting • User friendly UI/UX dashboard • OpenZeppelin security • Fully customizable contracts • Cross-chain compatability Key Benefits • Reduced contract development costs • Reduced development time • Access to secure templates • Rapid market entry • Easy-to-use Target Audience • Web3 projects (existing & new) • Businesses • Average blockchain user • Artists Launchpad & KYC Audits • Launch partner: PROOF PLATFORM • KYC and Audit Partner : ASSURE DEFI Officiële website: https://coincreate.io/ Whitepaper: https://docs.coincreate.io/ Koop nu CREA!

CoinCreate (CREA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CoinCreate (CREA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.07M Totale voorraad: $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.07M Hoogste ooit: $ 0.054775 Laagste ooit: $ 0.00298254 Huidige prijs: $ 0.01069634 Meer informatie over CoinCreate (CREA) prijs

CoinCreate (CREA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CoinCreate (CREA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CREA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CREA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CREA begrijpt, kun je de live prijs van CREA token verkennen!

