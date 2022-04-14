Chronoeffector (CHRONOEFFE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Chronoeffector (CHRONOEFFE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Chronoeffector (CHRONOEFFE) Informatie Chronoeffector was a coined term from a famous Crypto Influencer called Terminal of Truth. It is an utility token for solana Blockchain , basically , It is an AI agent that does technical analysis powered by Ai , it is both available on X and telegram , you can just tag the bot with the corresponding ticker and it will make an analysis for you , it can also advise you for potential trades . The bot is already available to use , the team is actually working on a trading bot all powered by AI. Officiële website: https://chronoeffector.ai/

Chronoeffector (CHRONOEFFE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chronoeffector (CHRONOEFFE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 267.55K $ 267.55K $ 267.55K Totale voorraad: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Circulerende voorraad: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 267.55K $ 267.55K $ 267.55K Hoogste ooit: $ 0.00349309 $ 0.00349309 $ 0.00349309 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00026756 $ 0.00026756 $ 0.00026756 Meer informatie over Chronoeffector (CHRONOEFFE) prijs

Chronoeffector (CHRONOEFFE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chronoeffector (CHRONOEFFE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHRONOEFFE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHRONOEFFE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHRONOEFFE begrijpt, kun je de live prijs van CHRONOEFFE token verkennen!

