CHEEKS (CHEEKS) Informatie Meet Cheeks, Ponke's best friend and the undisputed banana aficionado of the Solana ecosystem. Cheeks is not just another monkey; he's a symbol of community, camaraderie, and crypto fun. With an insatiable appetite for bananas, Cheeks is always on the hunt for the next big thing in the Solana jungle. As a key figure in the growing community of Chad Monkeys, Cheeks embodies the playful yet determined spirit of this vibrant group. He brings together enthusiasts, traders, and innovators, all united by their love for memes, bananas, and the boundless possibilities of the Solana blockchain. Whether he's munching on his favorite fruit or leading the charge in new crypto adventures, Cheeks is always at the heart of the action, inspiring others to join the fun and embrace the future of digital assets. Officiële website: https://cheeksonsolana.com/ Koop nu CHEEKS!

CHEEKS (CHEEKS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CHEEKS (CHEEKS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 27.11K $ 27.11K $ 27.11K Totale voorraad: $ 949.84M $ 949.84M $ 949.84M Circulerende voorraad: $ 949.84M $ 949.84M $ 949.84M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 27.11K $ 27.11K $ 27.11K Hoogste ooit: $ 0.01631627 $ 0.01631627 $ 0.01631627 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over CHEEKS (CHEEKS) prijs

CHEEKS (CHEEKS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CHEEKS (CHEEKS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHEEKS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHEEKS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHEEKS begrijpt, kun je de live prijs van CHEEKS token verkennen!

Prijsvoorspelling van CHEEKS Wil je weten waar je CHEEKS naartoe gaat? Onze CHEEKS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CHEEKS token!

