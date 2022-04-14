ChAtoshI (CHATOSHI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ChAtoshI (CHATOSHI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

What Is ChAtoshI (CHATOSHI)? ChAtoshI is a proprietary AI-powered Web3 browser and search engine that enables its users to simply and effectively navigate all aspects of blockchain and the wider Web3 ecosystem. Simply put, Chatoshi.ai aims to be the Google of Web3, redefining how users interact trade on, search, and interact with the blockchain. From an an advanced AI agent, to a crypto search engine, to an integrated Web3 Solana browser, Chatoshi empowers users to: - Discover and meet all their crypto-related demands - Access real-time market insights - Navigate and utilize decentralized applications (dApps) - Explore and understand the blockchain ecosystem with ease More than just a coin, ChAtoshI is your intelligent companion for the decentralized future, combining cutting-edge AI with Web3 functionality.

Officiële website: https://chatoshi.ai Whitepaper: https://chatoshi.ai/whitepaper

ChAtoshI (CHATOSHI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ChAtoshI (CHATOSHI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Totale voorraad: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M Circulerende voorraad: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Hoogste ooit: $ 0.00788568 $ 0.00788568 $ 0.00788568 Laagste ooit: $ 0.00148505 $ 0.00148505 $ 0.00148505 Huidige prijs: $ 0.0020528 $ 0.0020528 $ 0.0020528 Meer informatie over ChAtoshI (CHATOSHI) prijs

ChAtoshI (CHATOSHI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ChAtoshI (CHATOSHI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHATOSHI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHATOSHI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHATOSHI begrijpt, kun je de live prijs van CHATOSHI token verkennen!

