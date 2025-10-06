CAIRE (CAIRE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00140604 $ 0.00140604 $ 0.00140604 24u laag $ 0.00144062 $ 0.00144062 $ 0.00144062 24u hoog 24u laag $ 0.00140604$ 0.00140604 $ 0.00140604 24u hoog $ 0.00144062$ 0.00144062 $ 0.00144062 Hoogste prijs ooit $ 0.00675754$ 0.00675754 $ 0.00675754 Laagste prijs $ 0.00136258$ 0.00136258 $ 0.00136258 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) +1.64% Prijswijziging (7D) +4.04% Prijswijziging (7D) +4.04%

CAIRE (CAIRE) real-time prijs is $0.00143295. De afgelopen 24 uur werd er CAIRE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00140604 en een hoogtepunt van $ 0.00144062, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CAIRE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00675754, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00136258 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CAIRE met -- veranderd in het afgelopen uur, +1.64% in de afgelopen 24 uur en +4.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CAIRE (CAIRE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 30.09K$ 30.09K $ 30.09K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 30.09K$ 30.09K $ 30.09K Circulerende voorraad 21.00M 21.00M 21.00M Totale voorraad 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van CAIRE is $ 30.09K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CAIRE is 21.00M, met een totale voorraad van 21000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 30.09K.