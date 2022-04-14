CAIRE (CAIRE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CAIRE (CAIRE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CAIRE (CAIRE) Informatie CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence. Officiële website: https://caire-onchain.io/

CAIRE (CAIRE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CAIRE (CAIRE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 30.16K $ 30.16K $ 30.16K Totale voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.16K $ 30.16K $ 30.16K Hoogste ooit: $ 0.00675754 $ 0.00675754 $ 0.00675754 Laagste ooit: $ 0.00142484 $ 0.00142484 $ 0.00142484 Huidige prijs: $ 0.00143576 $ 0.00143576 $ 0.00143576 Meer informatie over CAIRE (CAIRE) prijs

CAIRE (CAIRE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CAIRE (CAIRE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CAIRE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CAIRE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CAIRE begrijpt, kun je de live prijs van CAIRE token verkennen!

Prijsvoorspelling van CAIRE Wil je weten waar je CAIRE naartoe gaat? Onze CAIRE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

