Bucket Token (BUT) Informatie Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem. Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK's use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui's liquidity. Officiële website: https://www.bucketprotocol.io/

Bucket Token (BUT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bucket Token (BUT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 422.41M $ 422.41M $ 422.41M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.55M $ 5.55M $ 5.55M Hoogste ooit: $ 0.05549 $ 0.05549 $ 0.05549 Laagste ooit: $ 0.00304919 $ 0.00304919 $ 0.00304919 Huidige prijs: $ 0.00555576 $ 0.00555576 $ 0.00555576 Meer informatie over Bucket Token (BUT) prijs

Bucket Token (BUT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bucket Token (BUT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BUT begrijpt, kun je de live prijs van BUT token verkennen!

Prijsvoorspelling van BUT Wil je weten waar je BUT naartoe gaat? Onze BUT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BUT token!

