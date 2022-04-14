BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BTC Standard Hashrate Token (BTCST), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Informatie Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined. Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined. Officiële website: https://www.1-b.tc/ Koop nu BTCST!

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BTC Standard Hashrate Token (BTCST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 318.95K $ 318.95K $ 318.95K Totale voorraad: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Circulerende voorraad: $ 7.29M $ 7.29M $ 7.29M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 656.50K $ 656.50K $ 656.50K Hoogste ooit: $ 91.94 $ 91.94 $ 91.94 Laagste ooit: $ 0.01930527 $ 0.01930527 $ 0.01930527 Huidige prijs: $ 0.04377268 $ 0.04377268 $ 0.04377268 Meer informatie over BTC Standard Hashrate Token (BTCST) prijs

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BTC Standard Hashrate Token (BTCST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BTCST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BTCST tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BTCST begrijpt, kun je de live prijs van BTCST token verkennen!

Prijsvoorspelling van BTCST Wil je weten waar je BTCST naartoe gaat? Onze BTCST prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BTCST token!

