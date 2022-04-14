Brooder (BROOD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Brooder (BROOD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Brooder (BROOD) Informatie Brooder is an AI engine built for creators to generate their own characters and launch them as tokens on the Solana blockchain using our launchpad. Our framework combines the latest LLM capabilities, users can customise their own contract address and launch a token directly onto Pump Fun for free. Our utility token $BROOD will be the native currency of the platform with a burning mechanism for each deployment + a subscription model paid in $BROOD. Brooder is an AI engine built for creators to generate their own characters and launch them as tokens on the Solana blockchain using our launchpad. Our framework combines the latest LLM capabilities, users can customise their own contract address and launch a token directly onto Pump Fun for free. Our utility token $BROOD will be the native currency of the platform with a burning mechanism for each deployment + a subscription model paid in $BROOD. Officiële website: https://www.brooder.tech/ Whitepaper: https://medium.com/brooder-tech/what-is-the-brooder-token-1c0da5e27805 Koop nu BROOD!

Brooder (BROOD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Brooder (BROOD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.64K $ 17.64K $ 17.64K Totale voorraad: $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M Circulerende voorraad: $ 921.07M $ 921.07M $ 921.07M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.13K $ 19.13K $ 19.13K Hoogste ooit: $ 0.00418949 $ 0.00418949 $ 0.00418949 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Brooder (BROOD) prijs

Brooder (BROOD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Brooder (BROOD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BROOD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BROOD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BROOD begrijpt, kun je de live prijs van BROOD token verkennen!

