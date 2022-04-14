Blu ($BLU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Blu ($BLU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Blu ($BLU) Informatie Meet blu, the interstellar meme coin that's here to take your crypto journey to out-of-this-world levels! blu isn't just any alien; he's the quirkiest, most adventurous extraterrestrial who crash-landed straight into the meme universe from the farthest corners of space. blu is all about having fun, spreading laughs, and fueling the cosmic crypto scene with a splash of the unexpected. So buckle up, join the invasion, and get ready to explore where no meme coin has gone before. With blu, the only direction is up—into the stratosphere and beyond! Officiële website: https://basedblualien.com/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/14W-7-f1hYLuRaM-I6m4xAGfEtnHbx-Rw/edit?tab=t.0

Blu ($BLU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Blu ($BLU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.50K $ 14.50K $ 14.50K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.50K $ 14.50K $ 14.50K Hoogste ooit: $ 0.00214781 $ 0.00214781 $ 0.00214781 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Blu ($BLU) prijs

Blu ($BLU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Blu ($BLU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $BLU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $BLU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $BLU begrijpt, kun je de live prijs van $BLU token verkennen!

Prijsvoorspelling van $BLU Wil je weten waar je $BLU naartoe gaat? Onze $BLU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $BLU token!

