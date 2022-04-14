BlackPool (BPT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BlackPool (BPT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BlackPool (BPT) Informatie The Blackpool Token (or BPT) is a governance token which allows users to vote and earn fees generated by the different verticals available on Blackpool. BlackPool is a new fund operating within the NFT industry: managing a range of assets from sports cards to game items to digital art. Token holders can stake their earned BPT to receive a share of the DAO fees. Officiële website: https://www.blackpool.finance/

BlackPool (BPT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BlackPool (BPT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 115.12K $ 115.12K $ 115.12K Totale voorraad: $ 52.00M $ 52.00M $ 52.00M Circulerende voorraad: $ 19.69M $ 19.69M $ 19.69M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 304.05K $ 304.05K $ 304.05K Hoogste ooit: $ 19.73 $ 19.73 $ 19.73 Laagste ooit: $ 0.00564089 $ 0.00564089 $ 0.00564089 Huidige prijs: $ 0.00584717 $ 0.00584717 $ 0.00584717 Meer informatie over BlackPool (BPT) prijs

BlackPool (BPT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BlackPool (BPT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BPT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BPT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BPT begrijpt, kun je de live prijs van BPT token verkennen!

