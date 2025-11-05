bitSmiley (SMILE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0009864 $ 0.0009864 $ 0.0009864 24u laag $ 0.00160244 $ 0.00160244 $ 0.00160244 24u hoog 24u laag $ 0.0009864$ 0.0009864 $ 0.0009864 24u hoog $ 0.00160244$ 0.00160244 $ 0.00160244 Hoogste prijs ooit $ 0.472158$ 0.472158 $ 0.472158 Laagste prijs $ 0.0009864$ 0.0009864 $ 0.0009864 Prijswijziging (1u) +2.52% Prijswijziging (1D) -31.21% Prijswijziging (7D) -42.63% Prijswijziging (7D) -42.63%

bitSmiley (SMILE) real-time prijs is $0.00110092. De afgelopen 24 uur werd er SMILE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0009864 en een hoogtepunt van $ 0.00160244, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SMILE hoogste prijs aller tijden is $ 0.472158, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0009864 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SMILE met +2.52% veranderd in het afgelopen uur, -31.21% in de afgelopen 24 uur en -42.63% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

bitSmiley (SMILE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 26.58K$ 26.58K $ 26.58K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 228.24K$ 228.24K $ 228.24K Circulerende voorraad 24.46M 24.46M 24.46M Totale voorraad 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van bitSmiley is $ 26.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SMILE is 24.46M, met een totale voorraad van 210000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 228.24K.