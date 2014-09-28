BitCat (BTCAT) Tokenomie
The first ever cat to appear on any Blockchain was on the 28/9/2014, over 10 years ago. This cat made using ACSII art and left as a message by the person who mined Block ID 322,917. You can view this using https://messagesfromthemines.brangerbriz.com and navigating to 592/11288 in the archive
The creator of this cat is Satoshi and the cat really wants to know who his owner is.
. /_/
/ o o
/~ m)
Inzicht in de tokenomie van BitCat (BTCAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal BTCAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel BTCAT tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van BTCAT begrijpt, kun je de live prijs van BTCAT token verkennen!
