Bit Game Verse Token (BGVT) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Bit Game Verse Token (BGVT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Bit Game Verse Token (BGVT) Informatie

Market Cap: $17,467,695 LP Holdings: 8,716 BNB ($2,515,572) Volume above $45k https://hotbit.zendesk.com/hc/en-us/articles/9747441486615 Cex listing

https://coinmarketcap.com/currencies/bit-game-verse-token/ CMC listing

Bit Game Verse is the trending crypto channel which enables earning through different gaming channels. It is a peer to peer marketplace , where transactions take place directly between the crypto traders. BGV, as the name suggests, encompasses the popular "money heist" concept in the gaming pool with all the fun characters and the super feel! The characters of "Professor, Tokyo, Berlin and more" are going to help you in completing the tasks assigned in the central bank.

https://bgverse.io/

Bit Game Verse Token (BGVT) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bit Game Verse Token (BGVT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M
Totale voorraad:
$ 55.71B
$ 55.71B$ 55.71B
Circulerende voorraad:
$ 55.21B
$ 55.21B$ 55.21B
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M
Hoogste ooit:
$ 0.00045066
$ 0.00045066$ 0.00045066
Laagste ooit:
$ 0.00000151
$ 0.00000151$ 0.00000151
Huidige prijs:
$ 0
$ 0$ 0

Bit Game Verse Token (BGVT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Bit Game Verse Token (BGVT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal BGVT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel BGVT tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van BGVT begrijpt, kun je de live prijs van BGVT token verkennen!

Prijsvoorspelling van BGVT

Wil je weten waar je BGVT naartoe gaat? Onze BGVT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.