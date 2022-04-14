Puffer (PUFFER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Puffer (PUFFER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Puffer (PUFFER) Informatie Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer's suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions. Officiële website: https://www.puffer.fi/ Whitepaper: https://docs.puffer.fi/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x4d1C297d39C5c1277964D0E3f8Aa901493664530

Puffer (PUFFER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Puffer (PUFFER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 32.71M $ 32.71M $ 32.71M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 175.95M $ 175.95M $ 175.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 185.90M $ 185.90M $ 185.90M Hoogste ooit: $ 1.0078 $ 1.0078 $ 1.0078 Laagste ooit: $ 0.1379968490783011 $ 0.1379968490783011 $ 0.1379968490783011 Huidige prijs: $ 0.1859 $ 0.1859 $ 0.1859 Meer informatie over Puffer (PUFFER) prijs

Puffer (PUFFER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Puffer (PUFFER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PUFFER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PUFFER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PUFFER begrijpt, kun je de live prijs van PUFFER token verkennen!

Puffer (PUFFER) Prijsgeschiedenis Door de PUFFER prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PUFFER prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PUFFER Wil je weten waar je PUFFER naartoe gaat? Onze PUFFER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PUFFER token!

