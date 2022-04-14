Beincom (BIC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Beincom (BIC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Beincom (BIC) Informatie Started from 2021, Beincom has been built to become a social hub and community platform, with BIC Token at its heart. Beincom created a platform for community builders to connect with their most engaging members/followers, consolidating the loyals from multiple platforms into one unified. Contents created in Beincom can be shared to other platforms, and contents from others can be embedded to Beincom, making a "social hub", one platform to manage all others. Communities on Beincom are structured in the "inner-circle" model. A community contains multiple of smaller groups inside, and each group may have many more inner groups, classifying the community thus support the administration and content delivery. The community builders receive BIC Token in the form of donation from their members, or via paid features such as TPDM, and by completing missions and achievements. The BIC Token are also used in NFT minting and auction, advertisement like boosted content and recommended community, premium features and other utilities on the platform. Beincom is empowered by the integrated technology of web2 and web3. The interface keeps the familiarity of traditional social platform, while offering users web3 features including wallet, token swap, NFT & Marketplace, etc. Officiële website: https://www.beincom.com/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1Tc-J7riUBzB7ZRySmIBWIPY9Rk--ayIidwccD5L4HcM/edit?usp=drive_link

Beincom (BIC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Beincom (BIC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.45M $ 19.45M $ 19.45M Totale voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Circulerende voorraad: $ 1.88B $ 1.88B $ 1.88B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 51.62M $ 51.62M $ 51.62M Hoogste ooit: $ 0.0422829 $ 0.0422829 $ 0.0422829 Laagste ooit: $ 0.0102534 $ 0.0102534 $ 0.0102534 Huidige prijs: $ 0.01032472 $ 0.01032472 $ 0.01032472 Meer informatie over Beincom (BIC) prijs

Beincom (BIC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Beincom (BIC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BIC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BIC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BIC begrijpt, kun je de live prijs van BIC token verkennen!

