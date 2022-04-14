BASED (BASED) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BASED (BASED), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BASED (BASED) Informatie $BASED is a leading culture coin on the Solana blockchain. Our mission at $BASED is to unite all of the truly based individuals across the blockchain. Saying someone is "based" is essentially giving them a nod of respect for their boldness and genuine nature. The term "based" in meme culture is used to describe someone who is unapologetically themselves and confident in their beliefs, often in a way that challenges social norms or political correctness. Officiële website: https://basedafsolana.com/

BASED (BASED) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BASED (BASED), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 469.72K $ 469.72K $ 469.72K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 469.72K $ 469.72K $ 469.72K Hoogste ooit: $ 0.02622153 $ 0.02622153 $ 0.02622153 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00046956 $ 0.00046956 $ 0.00046956 Meer informatie over BASED (BASED) prijs

BASED (BASED) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BASED (BASED) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BASED tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BASED tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BASED begrijpt, kun je de live prijs van BASED token verkennen!

