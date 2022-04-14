Based Doge (BDOGE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Based Doge (BDOGE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Based Doge (BDOGE) Informatie Based Doge is a Doge meme-inspired cryptocurrency project built on the Base blockchain. The project seeks to capture the spirit of Dogecoin while embracing the unique culture of the Base ecosystem. It blends memes and Shiba Inu-themed branding to create a fun, community-driven token. Focused on fostering a vibrant and inclusive community, Based Doge aims to become the definitive "Doge" token on Base Based Doge is a Doge meme-inspired cryptocurrency project built on the Base blockchain. The project seeks to capture the spirit of Dogecoin while embracing the unique culture of the Base ecosystem. It blends memes and Shiba Inu-themed branding to create a fun, community-driven token. Focused on fostering a vibrant and inclusive community, Based Doge aims to become the definitive "Doge" token on Base Officiële website: https://www.officialbaseddoge.org Koop nu BDOGE!

Based Doge (BDOGE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Based Doge (BDOGE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 40.15K $ 40.15K $ 40.15K Totale voorraad: $ 956.53M $ 956.53M $ 956.53M Circulerende voorraad: $ 956.53M $ 956.53M $ 956.53M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 40.15K $ 40.15K $ 40.15K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Based Doge (BDOGE) prijs

Based Doge (BDOGE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Based Doge (BDOGE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BDOGE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BDOGE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BDOGE begrijpt, kun je de live prijs van BDOGE token verkennen!

