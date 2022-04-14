BAMBIT (BAMBIT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BAMBIT (BAMBIT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BAMBIT (BAMBIT) Informatie $BAMBIT is a panda-themed memecoin on the Solana blockchain. The project aims to combine the fun of memes with real utility, offering a range of features and products: NFTs: 800 unique NFTs with practical uses, including exclusive access and rewards. Games: Multiple games, starting with one available before the presale and more launching thereafter. Merch Store: Generates funds for marketing, buyback, and burn. Comic Shill Materials: Hand-drawn comics for unique promotional content. $BAMBIT also focuses on robust marketing, including collaborations with YouTubers and influencers, and has undergone an InterFi Network audit. The project supports a strong community ethos and aims to be a standout in the Solana memecoin space. Officiële website: https://bambitsol.com/ Whitepaper: https://docs.bambitsol.com/ Koop nu BAMBIT!

BAMBIT (BAMBIT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BAMBIT (BAMBIT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 41.97K $ 41.97K $ 41.97K Totale voorraad: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Circulerende voorraad: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 41.97K $ 41.97K $ 41.97K Hoogste ooit: $ 0.04255699 $ 0.04255699 $ 0.04255699 Laagste ooit: $ 0.00028542 $ 0.00028542 $ 0.00028542 Huidige prijs: $ 0.00052727 $ 0.00052727 $ 0.00052727 Meer informatie over BAMBIT (BAMBIT) prijs

BAMBIT (BAMBIT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BAMBIT (BAMBIT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BAMBIT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BAMBIT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BAMBIT begrijpt, kun je de live prijs van BAMBIT token verkennen!

Prijsvoorspelling van BAMBIT Wil je weten waar je BAMBIT naartoe gaat? Onze BAMBIT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BAMBIT token!

