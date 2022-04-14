BABA (BABA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BABA (BABA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BABA (BABA) Informatie BABA is a MEME token on Solana. This token has been launched to create a special MEME with high quality. We have given the right attention to the website, socials, content and marketing strategy. This is not a regular MEME which will be given up to with a dump. It is a MEME to stay and to enjoy being in while staying safe.

BABA (BABA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BABA (BABA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 72.77K $ 72.77K $ 72.77K Totale voorraad: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Circulerende voorraad: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 72.77K $ 72.77K $ 72.77K Hoogste ooit: $ 0.01262577 $ 0.01262577 $ 0.01262577 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BABA (BABA) prijs

BABA (BABA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BABA (BABA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BABA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BABA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BABA begrijpt, kun je de live prijs van BABA token verkennen!

