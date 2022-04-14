Automatic Treasury Machine (ATM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Automatic Treasury Machine (ATM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Automatic Treasury Machine (ATM) Informatie ATMsolcoin is a decentralized token built on the Solana blockchain that implements an automated treasury mechanism. The project collects a 5% tax from every buy and sell transaction, which is then converted into USDC and distributed to token holders every five minutes. This reward system is designed to provide passive income without requiring users to claim their rewards manually. The distribution is proportional to each holder's balance, allowing participants to benefit from both frequent reward cycles and the potential for compound growth through automatic reinvestment. With a true fair launch approach, the project adds 100% of its total supply to liquidity at launch, with no team tokens, presale, or maximum wallet limits. This ensures that the tokens remain liquid while offering a transparent and straightforward system for earning rewards. Officiële website: https://atmsolcoin.com/

Automatic Treasury Machine (ATM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Automatic Treasury Machine (ATM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.27K $ 21.27K $ 21.27K Totale voorraad: $ 996.65M $ 996.65M $ 996.65M Circulerende voorraad: $ 996.65M $ 996.65M $ 996.65M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.27K $ 21.27K $ 21.27K Hoogste ooit: $ 0.01458778 $ 0.01458778 $ 0.01458778 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Automatic Treasury Machine (ATM) prijs

Automatic Treasury Machine (ATM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Automatic Treasury Machine (ATM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ATM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ATM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ATM begrijpt, kun je de live prijs van ATM token verkennen!

