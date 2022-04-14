Ampleforth (AMPL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ampleforth (AMPL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ampleforth (AMPL) Informatie Ampleforth is a digital-asset-protocol for smart commodity-money. The smart commodity money with a unique elastic supply protocol. AMPL supply expands and contracts in response to it's price deviating from a 1 USD target. Deviations result in a supply change of AMPLs once every 24 hours, increasing or decreasing the number of tokens in each holder's wallet pro-rata. Ampleforth is the only asset in the world with this elastic supply property, and therefore has counter-cyclical trading pressure and is uncorrelated with other digital assets such as Bitcoin. Officiële website: https://www.ampleforth.org/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1I-NmSnQ6E7wY1nyouuf-GuDdJWNCnJWl/view

Ampleforth (AMPL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ampleforth (AMPL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 24.43M $ 24.43M $ 24.43M Totale voorraad: $ 22.68M $ 22.68M $ 22.68M Circulerende voorraad: $ 21.10M $ 21.10M $ 21.10M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 26.25M $ 26.25M $ 26.25M Hoogste ooit: $ 4.07 $ 4.07 $ 4.07 Laagste ooit: $ 0.155869 $ 0.155869 $ 0.155869 Huidige prijs: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Meer informatie over Ampleforth (AMPL) prijs

Ampleforth (AMPL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ampleforth (AMPL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AMPL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AMPL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AMPL begrijpt, kun je de live prijs van AMPL token verkennen!

Prijsvoorspelling van AMPL Wil je weten waar je AMPL naartoe gaat? Onze AMPL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AMPL token!

