AlphPad (APAD) Informatie AlphPad is a decentralized launchpad built on the Alephium blockchain, designed to facilitate IDOs for projects within the Alephium ecosystem. It enables projects to conduct secure and transparent token launches, providing a structured environment for both developers and investors. The platform features a tiered system that allocates token sale opportunities based on the amount of AlphPad's native token, $APAD, locked by users. This system is designed to accommodate varying levels of investment, ensuring fair participation across different investor categories. AlphPad also integrates with other key projects in the Alephium ecosystem, offering seamless collaboration and interoperability. The platform is intended to help projects raise capital efficiently while offering investors a reliable method of participating in early-stage opportunities within the Alephium network. AlphPad continues to evolve, regularly updating its smart contract infrastructure and user interface to meet the growing demands of the blockchain industry. The platform is committed to providing a secure, user-friendly experience that empowers both developers and investors. Officiële website: https://alphpad.com/ Whitepaper: https://docs.alphpad.com/

AlphPad (APAD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AlphPad (APAD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 58.23K $ 58.23K $ 58.23K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 86.10M $ 86.10M $ 86.10M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 67.63K $ 67.63K $ 67.63K Hoogste ooit: $ 0.063215 $ 0.063215 $ 0.063215 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00067628 $ 0.00067628 $ 0.00067628 Meer informatie over AlphPad (APAD) prijs

AlphPad (APAD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AlphPad (APAD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal APAD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel APAD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van APAD begrijpt, kun je de live prijs van APAD token verkennen!

Prijsvoorspelling van APAD Wil je weten waar je APAD naartoe gaat? Onze APAD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van APAD token!

