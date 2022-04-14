AI Crystal Node (AICRYNODE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AI Crystal Node (AICRYNODE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AI Crystal Node (AICRYNODE) Informatie The AI Crystal Node token is a utility token integral to the Crynode network, designed to facilitate access to AI-powered services within the ecosystem. This token is essential for both developers running AI nodes and users seeking AI services, making it a crucial part of Crynode's functionality. Created through a fair launch, the token was distributed without any VC involvement, ensuring a community-focused approach. With a fixed supply, the token is intended to align incentives across the network, driving sustainable growth and engagement. This decentralized, community-first model aims to make AI services more accessible and equitable. Officiële website: https://crynode.com/

AI Crystal Node (AICRYNODE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AI Crystal Node (AICRYNODE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 24.62K $ 24.62K $ 24.62K Totale voorraad: $ 998.73M $ 998.73M $ 998.73M Circulerende voorraad: $ 998.73M $ 998.73M $ 998.73M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 24.62K $ 24.62K $ 24.62K Hoogste ooit: $ 0.00482648 $ 0.00482648 $ 0.00482648 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over AI Crystal Node (AICRYNODE) prijs

AI Crystal Node (AICRYNODE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AI Crystal Node (AICRYNODE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AICRYNODE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AICRYNODE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AICRYNODE begrijpt, kun je de live prijs van AICRYNODE token verkennen!

