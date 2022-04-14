Ace Data Cloud ($ACE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ace Data Cloud ($ACE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ace Data Cloud ($ACE) Informatie The Ace Data Cloud platform is a global SaaS service provider that offers stable and comprehensive digital services for both enterprises and individuals. For enterprises and developers, the Ace Data Cloud platform provides a range of API services, such as popular AI Q&A (OpenAI, DeepSeek, etc.), AI Images (like Midjourney, Flux), AI Music (like Suno), AI Video (like Luma, Pika), HTTP proxies (such as mobile cellular proxies, residential proxies, global proxies), datasets, and more. You can view all services and integration documentation at https://platform.acedata.cloud/. For individuals, the Ace Data Cloud platform offers a one-stop, user-friendly interface for the above functions, such as AI Q&A (OpenAI, DeepSeek, etc.), AI Images (like Midjourney, Flux), AI Music (like Suno), AI Video (like Luma, Pika), compatible with both desktop and mobile. It also provides out-of-the-box login authorization (such as WeChat, Google, GitHub login) and payment functions; you can view and experience all features at https://hub.acedata.cloud/. Additionally, the Ace Data Cloud platform has open-sourced all the source code of the above UI - Nexior - https://github.com/AceDataCloud/Nexior. Based on Nexior, anyone can build their own one-stop AI platform in minutes and sell it for profit. Officiële website: https://platform.acedata.cloud/ Whitepaper: https://x.com/acedatacloud/status/1891651965345792332

Ace Data Cloud ($ACE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ace Data Cloud ($ACE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 46.16K $ 46.16K $ 46.16K Totale voorraad: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Circulerende voorraad: $ 957.98M $ 957.98M $ 957.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 48.17K $ 48.17K $ 48.17K Hoogste ooit: $ 0.00267614 $ 0.00267614 $ 0.00267614 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Ace Data Cloud ($ACE) prijs

Ace Data Cloud ($ACE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ace Data Cloud ($ACE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $ACE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $ACE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $ACE begrijpt, kun je de live prijs van $ACE token verkennen!

