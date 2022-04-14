yfii finance (YFII) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in yfii finance (YFII), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

yfii finance (YFII) Informatie Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken. Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken. Officiële website: https://dfi.money/#/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xa1d0E215a23d7030842FC67cE582a6aFa3CCaB83

yfii finance (YFII) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor yfii finance (YFII), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Totale voorraad: $ 39.38K $ 39.38K $ 39.38K Circulerende voorraad: $ 38.60K $ 38.60K $ 38.60K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M Hoogste ooit: $ 9,350 $ 9,350 $ 9,350 Laagste ooit: $ 56.534854554921544 $ 56.534854554921544 $ 56.534854554921544 Huidige prijs: $ 75.12 $ 75.12 $ 75.12 Meer informatie over yfii finance (YFII) prijs

yfii finance (YFII) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van yfii finance (YFII) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YFII tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YFII tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YFII begrijpt, kun je de live prijs van YFII token verkennen!

yfii finance (YFII) Prijsgeschiedenis Door de YFII prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de YFII prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van YFII Wil je weten waar je YFII naartoe gaat? Onze YFII prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van YFII token!

