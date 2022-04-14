XYRO (XYRO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in XYRO (XYRO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

XYRO (XYRO) Informatie XYRO is an AI-powered gamified trading platform that leverages gamification and social features to redefine crypto, making it accessible and engaging. Officiële website: https://xyro.io Whitepaper: https://xyro-io.gitbook.io/xyro-whitepaper Block explorer: https://etherscan.io/address/0x4eddb15a0abfa2c349e8065af9214e942d9a6d36/

XYRO (XYRO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor XYRO (XYRO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 325.22K $ 325.22K $ 325.22K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 324.83M $ 324.83M $ 324.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Hoogste ooit: $ 0.093 $ 0.093 $ 0.093 Laagste ooit: $ 0.000615131918749103 $ 0.000615131918749103 $ 0.000615131918749103 Huidige prijs: $ 0.0010012 $ 0.0010012 $ 0.0010012 Meer informatie over XYRO (XYRO) prijs

XYRO (XYRO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van XYRO (XYRO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XYRO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XYRO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XYRO begrijpt, kun je de live prijs van XYRO token verkennen!

XYRO (XYRO) Prijsgeschiedenis Door de XYRO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van XYRO Wil je weten waar je XYRO naartoe gaat? Onze XYRO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

