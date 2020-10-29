Wootrade Network (WOO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wootrade Network (WOO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wootrade Network (WOO) Informatie Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade. Officiële website: https://woo.org Whitepaper: https://learn.woo.org Block explorer: https://etherscan.io/token/0x4691937a7508860f876c9c0a2a617e7d9e945d4b

Wootrade Network (WOO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wootrade Network (WOO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 123.83M $ 123.83M $ 123.83M Totale voorraad: $ 2.21B $ 2.21B $ 2.21B Circulerende voorraad: $ 1.91B $ 1.91B $ 1.91B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 143.33M $ 143.33M $ 143.33M Hoogste ooit: $ 1.79349 $ 1.79349 $ 1.79349 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 Meer informatie over Wootrade Network (WOO) prijs

Wootrade Network (WOO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wootrade Network (WOO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WOO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WOO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WOO begrijpt, kun je de live prijs van WOO token verkennen!

