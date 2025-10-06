BeursDEX+
De live WIKI CAT prijs vandaag is 0.00000009016 USD. Volg realtime WKC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WKC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

WIKI CAT koers(WKC)

1 WKC naar USD live prijs:

$0.00000009162
+11.28%1D
USD
WIKI CAT (WKC) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:44:36 (UTC+8)

WIKI CAT (WKC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00000007195
24u laag
$ 0.00000009345
24u hoog

$ 0.00000007195
$ 0.00000009345
$ 0.000000472824771637
$ 0.000000000057105301
+2.02%

+11.28%

-19.77%

-19.77%

WIKI CAT (WKC) real-time prijs is $ 0.00000009016. De afgelopen 24 uur werd er WKC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000007195 en een hoogtepunt van $ 0.00000009345, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WKC hoogste prijs aller tijden is $ 0.000000472824771637, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.000000000057105301 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WKC met +2.02% veranderd in het afgelopen uur, +11.28% in de afgelopen 24 uur en -19.77% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

WIKI CAT (WKC) Marktinformatie

No.503

$ 49.21M
$ 97.63K
$ 76.71M
545.84T
850,822,824,918,178
853,278,579,305,012
64.15%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van WIKI CAT is $ 49.21M, met een handelsvolume van $ 97.63K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WKC is 545.84T, met een totale voorraad van 853278579305012. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 76.71M.

WIKI CAT (WKC) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van WIKI CAT prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0000000092871+11.28%
30 dagen$ -0.00000009387-51.01%
60 dagen$ -0.00000008912-49.71%
90 dagen$ +0.00000007016+350.80%
WIKI CAT prijswijziging vandaag

WKC registreerde vandaag een verandering van $ +0.0000000092871 (+11.28%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

WIKI CAT 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.00000009387 (-51.01%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

WIKI CAT 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,WKC zien we een verandering van $ -0.00000008912 (-49.71%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

WIKI CAT 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.00000007016 (+350.80%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van WIKI CAT (WKC) bekijken?

Bekijk nu de WIKI CATprijsgeschiedenispagina.

Wat is WIKI CAT (WKC)?

WIKI CAT is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeWIKI CAT investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van WKC staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over WIKI CAT lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je WIKI CAT aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

WIKI CAT Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal WIKI CAT (WKC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je WIKI CAT (WKC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor WIKI CAT te bekijken.

Bekijk nu de WIKI CAT prijsvoorspelling !

WIKI CAT (WKC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van WIKI CAT (WKC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van WKC token !

Hoe koop je WIKI CAT (WKC)?

Op zoek naar Hoe koop je WIKI CAT? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt WIKI CAT gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

WKC naar lokale valuta's

1 WIKI CAT(WKC) naar VND
0.0023725604
1 WIKI CAT(WKC) naar AUD
A$0.0000001388464
1 WIKI CAT(WKC) naar GBP
0.0000000685216
1 WIKI CAT(WKC) naar EUR
0.0000000784392
1 WIKI CAT(WKC) naar USD
$0.00000009016
1 WIKI CAT(WKC) naar MYR
RM0.0000003777704
1 WIKI CAT(WKC) naar TRY
0.000003795736
1 WIKI CAT(WKC) naar JPY
¥0.00001379448
1 WIKI CAT(WKC) naar ARS
ARS$0.0001314280352
1 WIKI CAT(WKC) naar RUB
0.0000073318112
1 WIKI CAT(WKC) naar INR
0.0000079935856
1 WIKI CAT(WKC) naar IDR
Rp0.0015026660656
1 WIKI CAT(WKC) naar PHP
0.0000053068176
1 WIKI CAT(WKC) naar EGP
￡E.0.0000042744856
1 WIKI CAT(WKC) naar BRL
R$0.000000486864
1 WIKI CAT(WKC) naar CAD
C$0.0000001271256
1 WIKI CAT(WKC) naar BDT
0.000010990504
1 WIKI CAT(WKC) naar NGN
0.00013010088
1 WIKI CAT(WKC) naar COP
$0.00034810776
1 WIKI CAT(WKC) naar ZAR
R.0.0000015759968
1 WIKI CAT(WKC) naar UAH
0.0000037939328
1 WIKI CAT(WKC) naar TZS
T.Sh.0.00022152312
1 WIKI CAT(WKC) naar VES
Bs0.00002010568
1 WIKI CAT(WKC) naar CLP
$0.00008529136
1 WIKI CAT(WKC) naar PKR
Rs0.0000254900352
1 WIKI CAT(WKC) naar KZT
0.000047252856
1 WIKI CAT(WKC) naar THB
฿0.0000029338064
1 WIKI CAT(WKC) naar TWD
NT$0.0000027877472
1 WIKI CAT(WKC) naar AED
د.إ0.0000003308872
1 WIKI CAT(WKC) naar CHF
Fr0.0000000730296
1 WIKI CAT(WKC) naar HKD
HK$0.0000007005432
1 WIKI CAT(WKC) naar AMD
֏0.000034490708
1 WIKI CAT(WKC) naar MAD
.د.م0.0000008393896
1 WIKI CAT(WKC) naar MXN
$0.0000016832872
1 WIKI CAT(WKC) naar SAR
ريال0.0000003381
1 WIKI CAT(WKC) naar ETB
Br0.000013789972
1 WIKI CAT(WKC) naar KES
KSh0.0000116477704
1 WIKI CAT(WKC) naar JOD
د.أ0.00000006392344
1 WIKI CAT(WKC) naar PLN
0.000000333592
1 WIKI CAT(WKC) naar RON
лв0.0000003985072
1 WIKI CAT(WKC) naar SEK
kr0.0000008637328
1 WIKI CAT(WKC) naar BGN
лв0.000000153272
1 WIKI CAT(WKC) naar HUF
Ft0.0000304280984
1 WIKI CAT(WKC) naar CZK
0.000001911392
1 WIKI CAT(WKC) naar KWD
د.ك0.00000002767912
1 WIKI CAT(WKC) naar ILS
0.0000002948232
1 WIKI CAT(WKC) naar BOB
Bs0.0000006230056
1 WIKI CAT(WKC) naar AZN
0.000000153272
1 WIKI CAT(WKC) naar TJS
SM0.0000008312752
1 WIKI CAT(WKC) naar GEL
0.0000002452352
1 WIKI CAT(WKC) naar AOA
Kz0.000082261984
1 WIKI CAT(WKC) naar BHD
.د.ب0.00000003399032
1 WIKI CAT(WKC) naar BMD
$0.00000009016
1 WIKI CAT(WKC) naar DKK
kr0.0000005851384
1 WIKI CAT(WKC) naar HNL
L0.0000023748144
1 WIKI CAT(WKC) naar MUR
0.0000041491632
1 WIKI CAT(WKC) naar NAD
$0.0000015678824
1 WIKI CAT(WKC) naar NOK
kr0.0000009223368
1 WIKI CAT(WKC) naar NZD
$0.0000001595832
1 WIKI CAT(WKC) naar PAB
B/.0.00000009016
1 WIKI CAT(WKC) naar PGK
K0.00000038318
1 WIKI CAT(WKC) naar QAR
ر.ق0.0000003281824
1 WIKI CAT(WKC) naar RSD
дин.0.0000092017296
1 WIKI CAT(WKC) naar UZS
soʻm0.0010733331616
1 WIKI CAT(WKC) naar ALL
L0.0000075833576
1 WIKI CAT(WKC) naar ANG
ƒ0.0000001613864
1 WIKI CAT(WKC) naar AWG
ƒ0.0000001613864
1 WIKI CAT(WKC) naar BBD
$0.00000018032
1 WIKI CAT(WKC) naar BAM
KM0.000000153272
1 WIKI CAT(WKC) naar BIF
Fr0.00026588184
1 WIKI CAT(WKC) naar BND
$0.000000117208
1 WIKI CAT(WKC) naar BSD
$0.00000009016
1 WIKI CAT(WKC) naar JMD
$0.0000144733848
1 WIKI CAT(WKC) naar KHR
0.0003620879696
1 WIKI CAT(WKC) naar KMF
Fr0.00003840816
1 WIKI CAT(WKC) naar LAK
0.0019599999608
1 WIKI CAT(WKC) naar LKR
රු0.0000274789648
1 WIKI CAT(WKC) naar MDL
L0.0000015444408
1 WIKI CAT(WKC) naar MGA
Ar0.00040612572
1 WIKI CAT(WKC) naar MOP
P0.00000072128
1 WIKI CAT(WKC) naar MVR
0.000001388464
1 WIKI CAT(WKC) naar MWK
MK0.0001565276776
1 WIKI CAT(WKC) naar MZN
MT0.000005765732
1 WIKI CAT(WKC) naar NPR
रु0.0000127900976
1 WIKI CAT(WKC) naar PYG
0.00063941472
1 WIKI CAT(WKC) naar RWF
Fr0.00013082216
1 WIKI CAT(WKC) naar SBD
$0.0000007420168
1 WIKI CAT(WKC) naar SCR
0.000001212652
1 WIKI CAT(WKC) naar SRD
$0.00000347116
1 WIKI CAT(WKC) naar SVC
$0.0000007889
1 WIKI CAT(WKC) naar SZL
L0.000001568784
1 WIKI CAT(WKC) naar TMT
m0.0000003164616
1 WIKI CAT(WKC) naar TND
د.ت0.00000026489008
1 WIKI CAT(WKC) naar TTD
$0.0000006112848
1 WIKI CAT(WKC) naar UGX
Sh0.00031411744
1 WIKI CAT(WKC) naar XAF
Fr0.00005148136
1 WIKI CAT(WKC) naar XCD
$0.000000243432
1 WIKI CAT(WKC) naar XOF
Fr0.00005148136
1 WIKI CAT(WKC) naar XPF
Fr0.00000928648
1 WIKI CAT(WKC) naar BWP
P0.00000121716
1 WIKI CAT(WKC) naar BZD
$0.0000001812216
1 WIKI CAT(WKC) naar CVE
$0.0000086670808
1 WIKI CAT(WKC) naar DJF
Fr0.00001595832
1 WIKI CAT(WKC) naar DOP
$0.0000057936816
1 WIKI CAT(WKC) naar DZD
د.ج0.000011797436
1 WIKI CAT(WKC) naar FJD
$0.0000002055648
1 WIKI CAT(WKC) naar GNF
Fr0.0007839412
1 WIKI CAT(WKC) naar GTQ
Q0.0000006906256
1 WIKI CAT(WKC) naar GYD
$0.000018861472
1 WIKI CAT(WKC) naar ISK
kr0.00001136016

WIKI CAT bron

Voor een beter begrip van WIKI CAT kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van WIKI CAT
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over WIKI CAT

Hoeveel is WIKI CAT (WKC) vandaag waard?
De live WKC prijs in USD is 0.00000009016 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige WKC naar USD prijs?
De huidige prijs van WKC naar USD is $ 0.00000009016. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van WIKI CAT?
De marktkapitalisatie van WKC is $ 49.21M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van WKC?
De circulerende voorraad van WKC is 545.84T USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van WKC?
WKC bereikte een ATH-prijs van 0.000000472824771637 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van WKC?
WKC zag een ATL-prijs van 0.000000000057105301 USD.
Wat is het handelsvolume van WKC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van WKC is $ 97.63K USD.
Zal WKC dit jaar hoger gaan?
WKC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de WKC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
WIKI CAT (WKC) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

