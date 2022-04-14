Welf (WELF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Welf (WELF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Welf (WELF) Informatie WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms. WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms. Officiële website: https://www.welf.com/ Whitepaper: https://docsend.com/view/2guz5b9i8ikbvnux Block explorer: https://etherscan.io/token/0x2a92525fDA8D3AB481f8E2a913B64B64bD1c9fdD Koop nu WELF!

Welf (WELF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Welf (WELF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.86M $ 5.86M $ 5.86M Totale voorraad: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Circulerende voorraad: $ 10.72M $ 10.72M $ 10.72M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 27.36M $ 27.36M $ 27.36M Hoogste ooit: $ 5.1778 $ 5.1778 $ 5.1778 Laagste ooit: $ 0.4277405196841301 $ 0.4277405196841301 $ 0.4277405196841301 Huidige prijs: $ 0.5472 $ 0.5472 $ 0.5472 Meer informatie over Welf (WELF) prijs

Welf (WELF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Welf (WELF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WELF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WELF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WELF begrijpt, kun je de live prijs van WELF token verkennen!

