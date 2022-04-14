Verse World (VERSEWORLD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Verse World (VERSEWORLD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Verse World (VERSEWORLD) Informatie Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds. Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds. Officiële website: https://www.verseworld.com Whitepaper: https://www.verseworld.com/ Block explorer: https://solscan.io/token/vRseBFqTy9QLmmo5qGiwo74AVpdqqMTnxPqWoWMpump Koop nu VERSEWORLD!

Verse World (VERSEWORLD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Verse World (VERSEWORLD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.38M $ 17.38M $ 17.38M Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 173.80M $ 173.80M $ 173.80M Hoogste ooit: $ 0.8632 $ 0.8632 $ 0.8632 Laagste ooit: $ 0.12798746444757364 $ 0.12798746444757364 $ 0.12798746444757364 Huidige prijs: $ 0.1738 $ 0.1738 $ 0.1738 Meer informatie over Verse World (VERSEWORLD) prijs

Verse World (VERSEWORLD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Verse World (VERSEWORLD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VERSEWORLD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VERSEWORLD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VERSEWORLD begrijpt, kun je de live prijs van VERSEWORLD token verkennen!

Verse World (VERSEWORLD) Prijsgeschiedenis Door de VERSEWORLD prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de VERSEWORLD prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van VERSEWORLD Wil je weten waar je VERSEWORLD naartoe gaat? Onze VERSEWORLD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VERSEWORLD token!

