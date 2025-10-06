BeursDEX+
De live StablR USD prijs vandaag is 0.997 USD. Volg realtime USDR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de USDR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 USDR naar USD live prijs:

$0.997
$0.997$0.997
+3.85%1D
USD
StablR USD (USDR) live prijsgrafiek
StablR USD (USDR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.94
$ 0.94$ 0.94
24u laag
$ 1.015
$ 1.015$ 1.015
24u hoog

$ 0.94
$ 0.94$ 0.94

$ 1.015
$ 1.015$ 1.015

$ 1.02146361646693
$ 1.02146361646693$ 1.02146361646693

$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219$ 0.980782166260219

0.00%

+3.85%

-0.40%

-0.40%

StablR USD (USDR) real-time prijs is $ 0.997. De afgelopen 24 uur werd er USDR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.94 en een hoogtepunt van $ 1.015, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USDR hoogste prijs aller tijden is $ 1.02146361646693, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.980782166260219 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USDR met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, +3.85% in de afgelopen 24 uur en -0.40% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

StablR USD (USDR) Marktinformatie

No.1126

$ 8.98M
$ 8.98M$ 8.98M

$ 6.34K
$ 6.34K$ 6.34K

$ 8.98M
$ 8.98M$ 8.98M

9.00M
9.00M 9.00M

--
----

9,004,451.68
9,004,451.68 9,004,451.68

ETH

De huidige marktkapitalisatie van StablR USD is $ 8.98M, met een handelsvolume van $ 6.34K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USDR is 9.00M, met een totale voorraad van 9004451.68. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.98M.

StablR USD (USDR) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van StablR USD prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.03696+3.85%
30 dagen$ -0.001-0.11%
60 dagen$ +0.002+0.20%
90 dagen$ +0.003+0.30%
StablR USD prijswijziging vandaag

USDR registreerde vandaag een verandering van $ +0.03696 (+3.85%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

StablR USD 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.001 (-0.11%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

StablR USD 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,USDR zien we een verandering van $ +0.002 (+0.20%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

StablR USD 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.003 (+0.30%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van StablR USD (USDR) bekijken?

Bekijk nu de StablR USDprijsgeschiedenispagina.

Wat is StablR USD (USDR)?

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR USD is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeStablR USD investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van USDR staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over StablR USD lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je StablR USD aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

StablR USD Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal StablR USD (USDR) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je StablR USD (USDR) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor StablR USD te bekijken.

Bekijk nu de StablR USD prijsvoorspelling !

StablR USD (USDR) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van StablR USD (USDR) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van USDR token !

Hoe koop je StablR USD (USDR)?

Op zoek naar Hoe koop je StablR USD? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt StablR USD gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

StablR USD bron

Voor een beter begrip van StablR USD kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van StablR USD
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over StablR USD

Hoeveel is StablR USD (USDR) vandaag waard?
De live USDR prijs in USD is 0.997 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige USDR naar USD prijs?
De huidige prijs van USDR naar USD is $ 0.997. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van StablR USD?
De marktkapitalisatie van USDR is $ 8.98M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van USDR?
De circulerende voorraad van USDR is 9.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van USDR?
USDR bereikte een ATH-prijs van 1.02146361646693 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van USDR?
USDR zag een ATL-prijs van 0.980782166260219 USD.
Wat is het handelsvolume van USDR?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van USDR is $ 6.34K USD.
Zal USDR dit jaar hoger gaan?
USDR kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de USDR prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
StablR USD (USDR) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

