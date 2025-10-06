BeursDEX+
De live ZEROBASE prijs vandaag is 0.1556 USD. Volg realtime ZBT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ZBT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live ZEROBASE prijs vandaag is 0.1556 USD. Volg realtime ZBT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ZBT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

ZEROBASE koers(ZBT)

1 ZBT naar USD live prijs:

$0.1556
+0.71%1D
USD
ZEROBASE (ZBT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:04:42 (UTC+8)

ZEROBASE (ZBT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.1468
24u laag
$ 0.1616
24u hoog

$ 0.1468
$ 0.1616
$ 1.1331922631579274
$ 0.14738259029257134
0.00%

+0.71%

-27.53%

-27.53%

ZEROBASE (ZBT) real-time prijs is $ 0.1556. De afgelopen 24 uur werd er ZBT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.1468 en een hoogtepunt van $ 0.1616, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ZBT hoogste prijs aller tijden is $ 1.1331922631579274, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.14738259029257134 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ZBT met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, +0.71% in de afgelopen 24 uur en -27.53% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ZEROBASE (ZBT) Marktinformatie

No.607

$ 34.23M
$ 2.51M
$ 155.60M
220.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
22.00%

ETH

De huidige marktkapitalisatie van ZEROBASE is $ 34.23M, met een handelsvolume van $ 2.51M in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ZBT is 220.00M, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 155.60M.

ZEROBASE (ZBT) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van ZEROBASE prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.001097+0.71%
30 dagen$ -0.0444-22.20%
60 dagen$ -0.0444-22.20%
90 dagen$ -0.0444-22.20%
ZEROBASE prijswijziging vandaag

ZBT registreerde vandaag een verandering van $ +0.001097 (+0.71%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

ZEROBASE 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0444 (-22.20%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

ZEROBASE 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,ZBT zien we een verandering van $ -0.0444 (-22.20%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

ZEROBASE 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.0444 (-22.20%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van ZEROBASE (ZBT) bekijken?

Bekijk nu de ZEROBASEprijsgeschiedenispagina.

Wat is ZEROBASE (ZBT)?

ZEROBASE is a decentralized cryptographic infrastructure network that enables verifiable off-chain computation using zero-knowledge proofs (ZKPs) and trusted execution environments (TEEs). It powers products like zkStaking, zkLogin, and ProofYield—bridging institutional DeFi, user privacy, and real-world asset strategies.

ZEROBASE is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeZEROBASE investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van ZBT staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over ZEROBASE lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je ZEROBASE aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

ZEROBASE Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal ZEROBASE (ZBT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je ZEROBASE (ZBT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor ZEROBASE te bekijken.

Bekijk nu de ZEROBASE prijsvoorspelling !

ZEROBASE (ZBT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van ZEROBASE (ZBT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ZBT token !

Hoe koop je ZEROBASE (ZBT)?

Op zoek naar Hoe koop je ZEROBASE? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt ZEROBASE gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

ZBT naar lokale valuta's

ZEROBASE bron

Voor een beter begrip van ZEROBASE kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van ZEROBASE
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over ZEROBASE

Hoeveel is ZEROBASE (ZBT) vandaag waard?
De live ZBT prijs in USD is 0.1556 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ZBT naar USD prijs?
De huidige prijs van ZBT naar USD is $ 0.1556. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van ZEROBASE?
De marktkapitalisatie van ZBT is $ 34.23M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ZBT?
De circulerende voorraad van ZBT is 220.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ZBT?
ZBT bereikte een ATH-prijs van 1.1331922631579274 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ZBT?
ZBT zag een ATL-prijs van 0.14738259029257134 USD.
Wat is het handelsvolume van ZBT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ZBT is $ 2.51M USD.
Zal ZBT dit jaar hoger gaan?
ZBT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ZBT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:04:42 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

