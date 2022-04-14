USDP (USDP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in USDP (USDP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

USDP (USDP) Informatie Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts. Officiële website: https://www.paxos.com/usdp/ Whitepaper: https://account.paxos.com/whitepaper.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/HVbpJAQGNpkgBaYBZQBR1t7yFdvaYVp2vCQQfKKEN4tM

USDP (USDP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor USDP (USDP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 63.23M $ 63.23M $ 63.23M Totale voorraad: $ 63.26M $ 63.26M $ 63.26M Circulerende voorraad: $ 63.26M $ 63.26M $ 63.26M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 63.23M $ 63.23M $ 63.23M Hoogste ooit: $ 2.0006 $ 2.0006 $ 2.0006 Laagste ooit: $ 0.872764435084 $ 0.872764435084 $ 0.872764435084 Huidige prijs: $ 0.9995 $ 0.9995 $ 0.9995 Meer informatie over USDP (USDP) prijs

USDP (USDP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van USDP (USDP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USDP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USDP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USDP begrijpt, kun je de live prijs van USDP token verkennen!

