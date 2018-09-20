Token Pocket (TPT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Token Pocket (TPT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Token Pocket (TPT) Informatie TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens. Officiële website: https://www.tp.xyz/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0xeca41281c24451168a37211f0bc2b8645af45092

Token Pocket (TPT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Token Pocket (TPT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 58.09M $ 58.09M $ 58.09M Totale voorraad: $ 3.47B $ 3.47B $ 3.47B Circulerende voorraad: $ 3.47B $ 3.47B $ 3.47B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 98.87M $ 98.87M $ 98.87M Hoogste ooit: $ 0.14943 $ 0.14943 $ 0.14943 Laagste ooit: $ 0.00079179 $ 0.00079179 $ 0.00079179 Huidige prijs: $ 0.016758 $ 0.016758 $ 0.016758 Meer informatie over Token Pocket (TPT) prijs

Token Pocket (TPT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Token Pocket (TPT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TPT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TPT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TPT begrijpt, kun je de live prijs van TPT token verkennen!

