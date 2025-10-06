BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live TOWER Ecosystem prijs vandaag is 0.0007298 USD. Volg realtime TOWER naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TOWER prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live TOWER Ecosystem prijs vandaag is 0.0007298 USD. Volg realtime TOWER naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TOWER prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over TOWER

TOWER Prijsinformatie

Wat is TOWER

TOWER whitepaper

TOWER officiële website

TOWER tokenomie

TOWER Prijsvoorspelling

TOWER Geschiedenis

TOWER koopgids

TOWER-naar-Fiat valutaconversie

TOWER spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

TOWER Ecosystem logo

TOWER Ecosystem koers(TOWER)

1 TOWER naar USD live prijs:

$0.0007298
$0.0007298$0.0007298
-1.65%1D
USD
TOWER Ecosystem (TOWER) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:41:24 (UTC+8)

TOWER Ecosystem (TOWER) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0006904
$ 0.0006904$ 0.0006904
24u laag
$ 0.0007589
$ 0.0007589$ 0.0007589
24u hoog

$ 0.0006904
$ 0.0006904$ 0.0006904

$ 0.0007589
$ 0.0007589$ 0.0007589

--
----

--
----

-0.63%

-1.65%

-23.42%

-23.42%

TOWER Ecosystem (TOWER) real-time prijs is $ 0.0007298. De afgelopen 24 uur werd er TOWER verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0006904 en een hoogtepunt van $ 0.0007589, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TOWER hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TOWER met -0.63% veranderd in het afgelopen uur, -1.65% in de afgelopen 24 uur en -23.42% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TOWER Ecosystem (TOWER) Marktinformatie

--
----

$ 65.45K
$ 65.45K$ 65.45K

$ 7.30M
$ 7.30M$ 7.30M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

De huidige marktkapitalisatie van TOWER Ecosystem is --, met een handelsvolume van $ 65.45K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TOWER is --, met een totale voorraad van 10000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.30M.

TOWER Ecosystem (TOWER) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van TOWER Ecosystem prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000012244-1.65%
30 dagen$ -0.0003627-33.20%
60 dagen$ -0.0007769-51.57%
90 dagen$ -0.0004505-38.17%
TOWER Ecosystem prijswijziging vandaag

TOWER registreerde vandaag een verandering van $ -0.000012244 (-1.65%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

TOWER Ecosystem 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0003627 (-33.20%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

TOWER Ecosystem 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,TOWER zien we een verandering van $ -0.0007769 (-51.57%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

TOWER Ecosystem 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.0004505 (-38.17%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van TOWER Ecosystem (TOWER) bekijken?

Bekijk nu de TOWER Ecosystemprijsgeschiedenispagina.

Wat is TOWER Ecosystem (TOWER)?

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

TOWER Ecosystem is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeTOWER Ecosystem investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van TOWER staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over TOWER Ecosystem lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je TOWER Ecosystem aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

TOWER Ecosystem Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal TOWER Ecosystem (TOWER) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je TOWER Ecosystem (TOWER) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor TOWER Ecosystem te bekijken.

Bekijk nu de TOWER Ecosystem prijsvoorspelling !

TOWER Ecosystem (TOWER) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van TOWER Ecosystem (TOWER) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TOWER token !

Hoe koop je TOWER Ecosystem (TOWER)?

Op zoek naar Hoe koop je TOWER Ecosystem? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt TOWER Ecosystem gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

TOWER naar lokale valuta's

1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar VND
19.204687
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar AUD
A$0.001123892
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar GBP
0.000554648
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar EUR
0.000634926
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar USD
$0.0007298
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar MYR
RM0.003057862
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar TRY
0.03072458
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar JPY
¥0.1116594
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar ARS
ARS$1.063844056
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar RUB
0.059347336
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar INR
0.064704068
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar IDR
Rp12.163328468
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar PHP
0.042956028
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar EGP
￡E.0.034599818
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar BRL
R$0.00394092
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar CAD
C$0.001029018
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar BDT
0.08896262
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar NGN
1.0531014
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar COP
$2.8177578
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar ZAR
R.0.012756904
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar UAH
0.030709984
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar TZS
T.Sh.1.7931186
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar VES
Bs0.1627454
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar CLP
$0.6903908
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar PKR
Rs0.206329056
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar KZT
0.38248818
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar THB
฿0.023747692
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar TWD
NT$0.022565416
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar AED
د.إ0.002678366
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar CHF
Fr0.000591138
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar HKD
HK$0.005670546
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar AMD
֏0.27918499
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar MAD
.د.م0.006794438
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar MXN
$0.013625366
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar SAR
ريال0.00273675
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar ETB
Br0.11162291
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar KES
KSh0.094282862
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar JOD
د.أ0.0005174282
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar PLN
0.00270026
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar RON
лв0.003225716
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar SEK
kr0.006991484
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar BGN
лв0.00124066
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar HUF
Ft0.246300202
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar CZK
0.01547176
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar KWD
د.ك0.0002240486
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar ILS
0.002386446
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar BOB
Bs0.005042918
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar AZN
0.00124066
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar TJS
SM0.006728756
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar GEL
0.001985056
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar AOA
Kz0.66586952
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar BHD
.د.ب0.0002751346
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar BMD
$0.0007298
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar DKK
kr0.004736402
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar HNL
L0.019222932
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar MUR
0.033585396
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar NAD
$0.012691222
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar NOK
kr0.007465854
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar NZD
$0.001291746
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar PAB
B/.0.0007298
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar PGK
K0.00310165
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar QAR
ر.ق0.002656472
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar RSD
дин.0.074483388
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar UZS
soʻm8.688093848
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar ALL
L0.061383478
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar ANG
ƒ0.001306342
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar AWG
ƒ0.001306342
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar BBD
$0.0014596
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar BAM
KM0.00124066
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar BIF
Fr2.1521802
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar BND
$0.00094874
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar BSD
$0.0007298
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar JMD
$0.117154794
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar KHR
2.930920588
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar KMF
Fr0.3108948
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar LAK
15.865217074
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar LKR
රු0.222428444
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar MDL
L0.012501474
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar MGA
Ar3.2873841
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar MOP
P0.0058384
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar MVR
0.01123892
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar MWK
MK1.267013078
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar MZN
MT0.04667071
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar NPR
रु0.103529428
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar PYG
5.1757416
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar RWF
Fr1.0589398
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar SBD
$0.006006254
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar SCR
0.00981581
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar SRD
$0.0280973
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar SVC
$0.00638575
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar SZL
L0.01269852
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar TMT
m0.002561598
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar TND
د.ت0.0021441524
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar TTD
$0.004948044
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar UGX
Sh2.5426232
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar XAF
Fr0.4167158
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar XCD
$0.00197046
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar XOF
Fr0.4167158
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar XPF
Fr0.0751694
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar BWP
P0.0098523
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar BZD
$0.001466898
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar CVE
$0.070155674
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar DJF
Fr0.1291746
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar DOP
$0.046896948
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar DZD
د.ج0.09549433
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar FJD
$0.001663944
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar GNF
Fr6.345611
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar GTQ
Q0.005590268
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar GYD
$0.15267416
1 TOWER Ecosystem(TOWER) naar ISK
kr0.0919548

TOWER Ecosystem bron

Voor een beter begrip van TOWER Ecosystem kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van TOWER Ecosystem
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over TOWER Ecosystem

Hoeveel is TOWER Ecosystem (TOWER) vandaag waard?
De live TOWER prijs in USD is 0.0007298 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TOWER naar USD prijs?
De huidige prijs van TOWER naar USD is $ 0.0007298. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van TOWER Ecosystem?
De marktkapitalisatie van TOWER is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TOWER?
De circulerende voorraad van TOWER is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TOWER?
TOWER bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TOWER?
TOWER zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van TOWER?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TOWER is $ 65.45K USD.
Zal TOWER dit jaar hoger gaan?
TOWER kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TOWER prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:41:24 (UTC+8)

TOWER Ecosystem (TOWER) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

TOWER-naar-USD calculator

Bedrag

TOWER
TOWER
USD
USD

1 TOWER = 0.0007298 USD

Handel in TOWER

TOWER/USDT
$0.0007298
$0.0007298$0.0007298
-1.41%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,838.10
$101,838.10$101,838.10

-1.30%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,308.65
$3,308.65$3,308.65

-5.66%

Solana logo

Solana

SOL

$157.11
$157.11$157.11

-2.70%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2123
$1.2123$1.2123

+708.20%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,838.10
$101,838.10$101,838.10

-1.30%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,308.65
$3,308.65$3,308.65

-5.66%

Solana logo

Solana

SOL

$157.11
$157.11$157.11

-2.70%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2372
$2.2372$2.2372

-1.96%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16357
$0.16357$0.16357

-0.21%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12045
$0.12045$0.12045

+685.20%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2123
$1.2123$1.2123

+708.20%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000603
$0.000000000603$0.000000000603

+601.16%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.3137
$0.3137$0.3137

+527.40%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000042626
$0.0000000042626$0.0000000042626

+204.42%