TOWER Ecosystem (TOWER) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in TOWER Ecosystem (TOWER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-24 19:42:45 (UTC+8)
USD

TOWER Ecosystem (TOWER) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TOWER Ecosystem (TOWER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
--
----
Totale voorraad:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Circulerende voorraad:
--
----
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 5,79M
$ 5,79M$ 5,79M
Hoogste ooit:
$ 0,0027
$ 0,0027$ 0,0027
Laagste ooit:
--
----
Huidige prijs:
$ 0,0005788
$ 0,0005788$ 0,0005788

TOWER Ecosystem (TOWER) Informatie

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

Officiële website:
https://towerecosystem.com/
Whitepaper:
https://lightpaper.crazydefenseheroes.com/
Block explorer:
https://basescan.org/token/0xf7c1cefcf7e1dd8161e00099facd3e1db9e528ee

TOWER Ecosystem (TOWER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van TOWER Ecosystem (TOWER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal TOWER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel TOWER tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van TOWER begrijpt, kun je de live prijs van TOWER token verkennen!

Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

