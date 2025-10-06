BeursDEX+
De live TCOM Global prijs vandaag is 0.05573 USD. Volg realtime TCOM naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TCOM prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

TCOM Global logo

TCOM Global koers(TCOM)

1 TCOM naar USD live prijs:

$0.05573
-9.08%1D
USD
TCOM Global (TCOM) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:40:27 (UTC+8)

TCOM Global (TCOM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.049
24u laag
$ 0.06229
24u hoog

$ 0.049
$ 0.06229
--
--
+0.19%

-9.08%

+37.26%

+37.26%

TCOM Global (TCOM) real-time prijs is $ 0.05573. De afgelopen 24 uur werd er TCOM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.049 en een hoogtepunt van $ 0.06229, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TCOM hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TCOM met +0.19% veranderd in het afgelopen uur, -9.08% in de afgelopen 24 uur en +37.26% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TCOM Global (TCOM) Marktinformatie

--
$ 146.64K
$ 55.73M
--
1,000,000,000
BSC

De huidige marktkapitalisatie van TCOM Global is --, met een handelsvolume van $ 146.64K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TCOM is --, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 55.73M.

TCOM Global (TCOM) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van TCOM Global prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0055656-9.08%
30 dagen$ +0.03153+130.28%
60 dagen$ +0.03894+231.92%
90 dagen$ +0.03573+178.65%
TCOM Global prijswijziging vandaag

TCOM registreerde vandaag een verandering van $ -0.0055656 (-9.08%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

TCOM Global 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.03153 (+130.28%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

TCOM Global 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,TCOM zien we een verandering van $ +0.03894 (+231.92%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

TCOM Global 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.03573 (+178.65%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van TCOM Global (TCOM) bekijken?

Bekijk nu de TCOM Globalprijsgeschiedenispagina.

Wat is TCOM Global (TCOM)?

TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.

TCOM Global is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeTCOM Global investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van TCOM staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over TCOM Global lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je TCOM Global aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

TCOM Global Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal TCOM Global (TCOM) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je TCOM Global (TCOM) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor TCOM Global te bekijken.

Bekijk nu de TCOM Global prijsvoorspelling !

TCOM Global (TCOM) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van TCOM Global (TCOM) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TCOM token !

Hoe koop je TCOM Global (TCOM)?

Op zoek naar Hoe koop je TCOM Global? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt TCOM Global gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

TCOM naar lokale valuta's

TCOM Global bron

Voor een beter begrip van TCOM Global kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van TCOM Global
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over TCOM Global

Hoeveel is TCOM Global (TCOM) vandaag waard?
De live TCOM prijs in USD is 0.05573 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TCOM naar USD prijs?
De huidige prijs van TCOM naar USD is $ 0.05573. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van TCOM Global?
De marktkapitalisatie van TCOM is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TCOM?
De circulerende voorraad van TCOM is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TCOM?
TCOM bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TCOM?
TCOM zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van TCOM?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TCOM is $ 146.64K USD.
Zal TCOM dit jaar hoger gaan?
TCOM kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TCOM prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
TCOM Global (TCOM) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

