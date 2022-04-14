Swingby (SWINGBY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Swingby (SWINGBY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Swingby (SWINGBY) Informatie Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX. Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX. Officiële website: https://swingby.network Whitepaper: https://docs.swingby.network/SwingbySkybridge_WhitePaper_v1.0.1_1401222020.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x8287c7b963b405b7b8d467db9d79eec40625b13a Koop nu SWINGBY!

Swingby (SWINGBY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Swingby (SWINGBY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 702.04K $ 702.04K $ 702.04K Totale voorraad: $ 889.79M $ 889.79M $ 889.79M Circulerende voorraad: $ 889.79M $ 889.79M $ 889.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 729.83K $ 729.83K $ 729.83K Hoogste ooit: $ 0.00415 $ 0.00415 $ 0.00415 Laagste ooit: $ 0.000070124516478627 $ 0.000070124516478627 $ 0.000070124516478627 Huidige prijs: $ 0.000789 $ 0.000789 $ 0.000789 Meer informatie over Swingby (SWINGBY) prijs

Swingby (SWINGBY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Swingby (SWINGBY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SWINGBY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SWINGBY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SWINGBY begrijpt, kun je de live prijs van SWINGBY token verkennen!

Hoe koop je SWINGBY? Wil je Swingby (SWINGBY) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SWINGBY te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SWINGBY koopt op MEXC!

Swingby (SWINGBY) Prijsgeschiedenis Door de SWINGBY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SWINGBY prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SWINGBY Wil je weten waar je SWINGBY naartoe gaat? Onze SWINGBY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SWINGBY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!