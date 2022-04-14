Epic Chain (EPIC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Epic Chain (EPIC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Epic Chain (EPIC) Informatie Epic Chain is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning individuals and institutions across every major asset class from consumer goods to capital markets. Epic Chain is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning individuals and institutions across every major asset class from consumer goods to capital markets. Officiële website: https://epicchain.io/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1vuPUwMOR09UuFJsrck1TVpWVmSPp2umaxD693iUAKEY/edit?tab=t.0 Block explorer: https://etherscan.io/token/0x94314a14Df63779c99C0764a30e0CD22fA78fC0E Koop nu EPIC!

Epic Chain (EPIC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Epic Chain (EPIC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 54.66M $ 54.66M $ 54.66M Totale voorraad: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Circulerende voorraad: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 54.66M $ 54.66M $ 54.66M Hoogste ooit: $ 3.2249 $ 3.2249 $ 3.2249 Laagste ooit: $ 0.7252176173070083 $ 0.7252176173070083 $ 0.7252176173070083 Huidige prijs: $ 1.8221 $ 1.8221 $ 1.8221 Meer informatie over Epic Chain (EPIC) prijs

Epic Chain (EPIC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Epic Chain (EPIC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EPIC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EPIC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EPIC begrijpt, kun je de live prijs van EPIC token verkennen!

Hoe koop je EPIC? Wil je Epic Chain (EPIC) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om EPIC te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je EPIC koopt op MEXC!

Epic Chain (EPIC) Prijsgeschiedenis Door de EPIC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de EPIC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van EPIC Wil je weten waar je EPIC naartoe gaat? Onze EPIC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EPIC token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!