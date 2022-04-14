Stakestone (STO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Stakestone (STO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Stakestone (STO) Informatie StakeStone is a decentralized liquidity infrastructure protocol designed to enhance staking and liquidity distribution across blockchain networks. Our innovative solutions for staking assets like ETH, BTC, enabling efficient liquidity redistribution while offering users optimized returns. StakeStone is a decentralized liquidity infrastructure protocol designed to enhance staking and liquidity distribution across blockchain networks. Our innovative solutions for staking assets like ETH, BTC, enabling efficient liquidity redistribution while offering users optimized returns. Officiële website: https://stakestone.io/ Whitepaper: https://static.stakestone.io/whitepaper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0xdAf1695c41327b61B9b9965Ac6A5843A3198cf07 Koop nu STO!

Stakestone (STO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Stakestone (STO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.84M $ 19.84M $ 19.84M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 225.33M $ 225.33M $ 225.33M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 88.03M $ 88.03M $ 88.03M Hoogste ooit: $ 0.2678 $ 0.2678 $ 0.2678 Laagste ooit: $ 0.05273459706092496 $ 0.05273459706092496 $ 0.05273459706092496 Huidige prijs: $ 0.08803 $ 0.08803 $ 0.08803 Meer informatie over Stakestone (STO) prijs

Stakestone (STO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Stakestone (STO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STO begrijpt, kun je de live prijs van STO token verkennen!

