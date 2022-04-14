STAT (STAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in STAT (STAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

STAT (STAT) Informatie STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens. Officiële website: https://statproject.io/en/ Whitepaper: https://whitepaper-en.statproject.io Block explorer: https://etherscan.io/token/0x4fc15c91a9c4a9efb404174464687e8e128730c2

STAT (STAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor STAT (STAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.99M $ 6.99M $ 6.99M Totale voorraad: $ 96.92M $ 96.92M $ 96.92M Circulerende voorraad: $ 75.92M $ 75.92M $ 75.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.93M $ 8.93M $ 8.93M Hoogste ooit: $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5 Laagste ooit: $ 0.0440396795678309 $ 0.0440396795678309 $ 0.0440396795678309 Huidige prijs: $ 0.09213 $ 0.09213 $ 0.09213 Meer informatie over STAT (STAT) prijs

STAT (STAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van STAT (STAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STAT begrijpt, kun je de live prijs van STAT token verkennen!

