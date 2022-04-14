SociaPol (SPOL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SociaPol (SPOL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SociaPol (SPOL) Informatie SociaPol is an innovative platform in the IPFS-based Web3 space that has created a virtual world for users to engage in socialization, gaming, and various entertainment activities. It offers a unique experience where users can create and customize their avatars, with every item designed as an NFT, providing exclusivity and ownership to the character's owner. SociaPol's token, $SPOL, plays a vital role in the platform's ecosystem, facilitating transactions and enhancing the overall user experience. Officiële website: https://sociapol.com Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1MmWLuJSIkVN_RW4R6nHQLGMdDDLjiHao/view Block explorer: https://bscscan.com/token/0xf897176b529a6b9f0412459d872cda4ed6d395d8

SociaPol (SPOL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SociaPol (SPOL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Hoogste ooit: $ 0.00045 $ 0.00045 $ 0.00045 Laagste ooit: $ 0.000005439326437114 $ 0.000005439326437114 $ 0.000005439326437114 Huidige prijs: $ 0.000014986 $ 0.000014986 $ 0.000014986 Meer informatie over SociaPol (SPOL) prijs

SociaPol (SPOL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SociaPol (SPOL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SPOL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SPOL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SPOL begrijpt, kun je de live prijs van SPOL token verkennen!

SociaPol (SPOL) Prijsgeschiedenis Door de SPOL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van SPOL Wil je weten waar je SPOL naartoe gaat? Onze SPOL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

