SoSoValue (SOSO) Informatie SoSoValue is an AI-powered investment and research platform that combines the efficiency of CeFi with the transparency of DeFi, addressing challenges like information overload and cross-chain asset management in the cryptocurrency market. The platform consists of two key components: AI Crypto Market Research Tool: Aggregates and analyzes vast amounts of data to deliver clear, actionable market insights. Decentralized SSI Protocol: Built on the EVM, it offers a low-barrier, high-efficiency portfolio management solution, overcoming traditional obstacles like high fees, slow settlements, and restricted market access. By integrating the strengths of CeFi and DeFi, SoSoValue enhances investment decision-making, streamlines wealth management, and helps investors capitalize on market growth opportunities. Officiële website: https://sosovalue.com/ Whitepaper: https://sosovalue-white-paper.gitbook.io/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x76A0e27618462bDAC7a29104bdcfFf4E6BFCea2D

SoSoValue (SOSO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SoSoValue (SOSO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 190.80M Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 274.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 694.40M Hoogste ooit: $ 1.5 Laagste ooit: $ 0.359832124129385 Huidige prijs: $ 0.6944

SoSoValue (SOSO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SoSoValue (SOSO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOSO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOSO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOSO begrijpt, kun je de live prijs van SOSO token verkennen!

SoSoValue (SOSO) Prijsgeschiedenis Door de SOSO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SOSO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SOSO Wil je weten waar je SOSO naartoe gaat? Onze SOSO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SOSO token!

