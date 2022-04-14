SIX (SIX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SIX (SIX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SIX (SIX) Informatie SIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses. SIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses. Officiële website: https://six.network/ Whitepaper: https://sixnetwork.gitbook.io/six-network Block explorer: https://stellar.expert/explorer/public/asset/SIX-GDMS6EECOH6MBMCP3FYRYEVRBIV3TQGLOFQIPVAITBRJUMTI6V7A2X6Z Koop nu SIX!

SIX (SIX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SIX (SIX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.66M $ 17.66M $ 17.66M Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 850.97M $ 850.97M $ 850.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.75M $ 20.75M $ 20.75M Hoogste ooit: $ 0.05959 $ 0.05959 $ 0.05959 Laagste ooit: $ 0.00405629769192 $ 0.00405629769192 $ 0.00405629769192 Huidige prijs: $ 0.02075 $ 0.02075 $ 0.02075 Meer informatie over SIX (SIX) prijs

SIX (SIX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SIX (SIX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SIX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SIX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SIX begrijpt, kun je de live prijs van SIX token verkennen!

Hoe koop je SIX? Wil je SIX (SIX) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SIX te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SIX koopt op MEXC!

SIX (SIX) Prijsgeschiedenis Door de SIX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SIX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SIX Wil je weten waar je SIX naartoe gaat? Onze SIX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SIX token!

