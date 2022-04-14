SaucerSwap (SAUCE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SaucerSwap (SAUCE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SaucerSwap (SAUCE) Informatie SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more. Officiële website: https://www.saucerswap.finance/ Whitepaper: https://www.saucerswap.finance/whitepaper.pdf Block explorer: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.731861

SaucerSwap (SAUCE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SaucerSwap (SAUCE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 45.79M $ 45.79M $ 45.79M Totale voorraad: $ 855.68M $ 855.68M $ 855.68M Circulerende voorraad: $ 855.48M $ 855.48M $ 855.48M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 53.53M $ 53.53M $ 53.53M Hoogste ooit: $ 0.251 $ 0.251 $ 0.251 Laagste ooit: $ 0.00997402053641286 $ 0.00997402053641286 $ 0.00997402053641286 Huidige prijs: $ 0.05353 $ 0.05353 $ 0.05353 Meer informatie over SaucerSwap (SAUCE) prijs

SaucerSwap (SAUCE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SaucerSwap (SAUCE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SAUCE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SAUCE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SAUCE begrijpt, kun je de live prijs van SAUCE token verkennen!

